Около −17° ожидается в Иркутске 19 января

Температура ночью −27,-32°, при прояснении −37,-42°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде −21,-26°, днем −15,-20°, в пониженных формах рельефа −25,-30°. В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья местами −10,-15°, на севере Катангского района ночью −43,-48°, днем −37,-42°.