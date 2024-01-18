Народные приметы на 19 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

В Крещенский сочельник и Крещение нельзя ни с кем ссориться: это время решительно не подходит для выяснения отношений. Все вопросы, которые вы хотели бы обсудить с окружающими, лучше оставить на потом. Есть риск поругаться с родственником или другом. Этот разлад может перерасти во вражду или закончиться рукоприкладством. Чтобы этого не произошло, будьте вежливы и терпеливы.