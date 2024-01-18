Народные приметы на 19 января: чего нельзя делать, чтобы не было беды

19 января христиане празднуют Крещение Господне. У наших предков дата была связана с различными традициями и запретами, многие из которых принято соблюдать и сегодня. Расскажем, что можно и нельзя делать в этот день, чтобы привлечь удачу и избежать неприятностей.
Народные приметы на 19 января: что нельзя делать
В Крещенский сочельник и Крещение нельзя ни с кем ссориться: это время решительно не подходит для выяснения отношений. Все вопросы, которые вы хотели бы обсудить с окружающими, лучше оставить на потом. Есть риск поругаться с родственником или другом. Этот разлад может перерасти во вражду или закончиться рукоприкладством. Чтобы этого не произошло, будьте вежливы и терпеливы.
На Руси считали, что в эти дни лучше даже не думать о плохом. Иначе можно притянуть негатив в свою жизнь. По этой же причине не стоит сплетничать и сквернословить.
Важно помогать нуждающимся. Тому, кто откажет просящему, наши предки сулили множество бед и лишений. При этом деньги в долг лучше не давать, если не хотите ухудшить свое финансовое положение. Занимать также не стоит, впрочем, как и пересчитывать свои накопления.
Отдельно стоит упомянуть и о домашних хлопотах. Браться за уборку в Крещение не рекомендуется, как и выносить мусор. Если после ужина у вас останется еда, ее нужно отдать животным или птицам.
Поскольку вода в этот день считается священной, стиркой заниматься нельзя. Бросать что-либо в водоемы также запрещается.
Для дальней дороги дата не подходит. Если есть такая возможность, останьтесь дома и проведите время с родными. В пути может случиться что-то плохое. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Крещение завершает святочную неделю. Верующим не стоит браться за гадания.
Народные приметы на 19 января: что можно делать
18 и 19 января принято посещать храмы и набирать освященную воду. Она обладает особыми свойствами и может храниться очень долго.
Даже снег, собранный в этот праздник, имеет целебную силу. В старину было принято обтираться им с утра, чтобы целый год не болеть.
Еще один обычай, связанный с этой датой, — купание в проруби. Многие окунаются в ледяную воду в ночь на Крещение, иные — днем 19 января.
Находясь дома, в старину люди открывали окна настежь, чтобы хорошо проветрить все помещения. Они верили, что так можно выгнать из жилища болезни и неудачи.
Одна из добрых традиций праздника на Руси касалась сватовства. Если парень сделал предложение девушке 19 января, брак будет крепким. Тем, кто пока не планирует свадьбу, можно объясниться в чувствах. Тогда отношения сложатся хорошо, считали наши предки.
Приметы о погоде на 19 января
19 января люди следили за изменениями погоды, чтобы предсказать, каким будет лето. Считалось, что если Крещение обойдется без морозов, то мир ждут серьезные потрясения.
Полнолуние в ночь на 19 января, согласно наблюдениям наших предков, предсказывает половодье весной. Ясную ночь в старину называли добрым знаком, сулящим жаркое лето.
Если к празднику выпадет мало снега, хорошего урожая можно не ждать.
Особое внимание на Руси люди обращали на метель. Ее считали признаком затяжной зимы. В марте еще будет холодно, а снег может идти вплоть до мая.
Лай собак услышать — к похолоданию, пение птиц — к потеплению.
Именинники 19 января
19 января именины отмечают Иван и Ян.
Рожденные в этот день обладают развитой интуицией. Если они научатся прислушиваться к себе, это поможет им в жизни. Трудолюбие и целеустремленность делает этих людей незаменимыми сотрудниками. Окружающие ценят их за верность своему слову, ответственность и милосердие.