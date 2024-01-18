Оглашен предварительный список купелей на Крещение в Омске и области

Так, на территории города Омска заявлены четыре купели:
1. г. Омск, Советский АО, акватория залива парка «Зелёный остров», клуб «Моржи» (3 купели);
2. г. Омск, Кировский АО, ООО «Кедровый Парк». 3-я островская 2 Е р. Иртыш.
На территории Омского муниципального района четыре купели:
1. Омский м.р., д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 1а, КЗО «Сказка», котлован;
2. Омский м.р., Петровское с.п., д. Бородинка, ул. Западная 13, котлован;
3. Омский м.р., с Надеждино, ул. Новая 2а, Приход Храма Казанской иконы божией Матери, искусственная купель в храме;
4. Омский м.р., Ачаирский женский монастырь, природный источник.
На территории Омской области 23 купели.
1. Любинский м.р., с. Политотдел, оз. Глубокое;
2. Любинский м.р., д. Авлы, на берегу р. Авлуха искусственная металлическая купель;
3. Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Пушкина, д. 1, искусственный водоем на территории Свято-Троицкого храма;
4. Кормиловский м.р., р.п. Кормиловка, ул. Энергетиков д. 2 пруд;
5. Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;
6. Нововаршавской м.р., паромная переправа, р. Иртыш, левый берег;
7. Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;
8. Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;
9. Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, оз. Розлив;
10. Крутинский м.р., с. Новокарасук, оз. Калыкуль;
11. Большереченский м.р., р.п. Большеречье, пойма р. Иртыш, (левый берег);
12. Саргатский м.р., с. Заготзерно, р. Иртыш;
13. Саргатский м.р., Баженовское с.п. котлован около озера Курема;
14. Шербакульский м.р., с. Екатеринославка, ул. Озерная 8А, котлован;
15. Шербакульский м.р., р.п. Шербакуль, котлован;
16. Муромцевский м.р., р.п. Муромцево, р. Тара;
17. Называевский м.р., г. Называевск, котлован зоны отдыха;
18. Горьковский м.р., Октябрьское с.п., д. Крупянка, р Иртыш.;
19. Седельниковский м.р. с. Седельниково, р. Уй;
20. Тарский м.р., г. Тара, 1437 км. суд. хода р. Иртыш, левый берег;
21. Русско-Полянский м.р. Алаботинское с.п., д. Озерное, оз. Жаралдыколь;
22. Знаменский м.р., Семеновское с.п., с. Богочаново, оз. Ныр;
23. Одесский м.р., с. Одесское, ул. Парковая, 10А, территория Свято-Успенского храма, искусственная купель.