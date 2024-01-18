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Оглашен предварительный список купелей на Крещение в Омске и области

В четверг, 18 января 2024 года, в региональном МЧС огласили предварительный список купелей в Омске и области, где верующие могут провести обряд окунания на празднике Крещения Господня.

Так, на территории города Омска заявлены четыре купели:

1. г. Омск, Советский АО, акватория залива парка «Зелёный остров», клуб «Моржи» (3 купели);

2. г. Омск, Кировский АО, ООО «Кедровый Парк». 3-я островская 2 Е р. Иртыш.

На территории Омского муниципального района четыре купели:

1. Омский м.р., д.п. Чернолучинский, ул. Курортная, 1а, КЗО «Сказка», котлован;

2. Омский м.р., Петровское с.п., д. Бородинка, ул. Западная 13, котлован;

3. Омский м.р., с Надеждино, ул. Новая 2а, Приход Храма Казанской иконы божией Матери, искусственная купель в храме;

4. Омский м.р., Ачаирский женский монастырь, природный источник.

На территории Омской области 23 купели.

1. Любинский м.р., с. Политотдел, оз. Глубокое;

2. Любинский м.р., д. Авлы, на берегу р. Авлуха искусственная металлическая купель;

3. Москаленский район, р.п. Москаленки, ул. Пушкина, д. 1, искусственный водоем на территории Свято-Троицкого храма;

4. Кормиловский м.р., р.п. Кормиловка, ул. Энергетиков д. 2 пруд;

5. Нижнеомский м.р., п. Нижняя Омка, р. Омь;

6. Нововаршавской м.р., паромная переправа, р. Иртыш, левый берег;

7. Таврический м.р., с. Копейкино, р. Щучка;

8. Черлакский м.р., р.п. Черлак, приток р. Иртыш;

9. Тюкалинский м.р., г. Тюкалинск, оз. Розлив;

10. Крутинский м.р., с. Новокарасук, оз. Калыкуль;

11. Большереченский м.р., р.п. Большеречье, пойма р. Иртыш, (левый берег);

12. Саргатский м.р., с. Заготзерно, р. Иртыш;

13. Саргатский м.р., Баженовское с.п. котлован около озера Курема;

14. Шербакульский м.р., с. Екатеринославка, ул. Озерная 8А, котлован;

15. Шербакульский м.р., р.п. Шербакуль, котлован;

16. Муромцевский м.р., р.п. Муромцево, р. Тара;

17. Называевский м.р., г. Называевск, котлован зоны отдыха;

18. Горьковский м.р., Октябрьское с.п., д. Крупянка, р Иртыш.;

19. Седельниковский м.р. с. Седельниково, р. Уй;

20. Тарский м.р., г. Тара, 1437 км. суд. хода р. Иртыш, левый берег;

21. Русско-Полянский м.р. Алаботинское с.п., д. Озерное, оз. Жаралдыколь;

22. Знаменский м.р., Семеновское с.п., с. Богочаново, оз. Ныр;

23. Одесский м.р., с. Одесское, ул. Парковая, 10А, территория Свято-Успенского храма, искусственная купель.

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