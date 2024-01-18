В Москве отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия

«Три знаковых объекта культурного наследия отреставрируют в этом году», — рассказал мэр.
Собянин уточнил, что в столице продолжится работа над ансамблем Донского монастыря. Так, в прошлом году завершили реставрацию 5 из 12 исторических башен, а всего готовы 9. Помимо того, специалисты привели в порядок Дом настоятеля, а также фасады и купола «Нового» собора.
«В этом начнём комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся 3 башен, продолжим восстановление храма святого Иоанна Златоуста», — добавил мэр.
Также в этом году в Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации Церкви Всех Святых, богадельни и кельи.
«Специалисты провели научно-исследовательские работы и в прошлом году уже приступили к первому этапу подготовки проектной документации», — пояснил Собянин.
Ещё специалисты займутся зданием Центросоюза на Мясницкой улице, построенном в 30 годах XX века по проекту знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье. Там проведут реставрацию облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.
«Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия. В работе в этом году — больше 500 памятников архитектуры», — добавил мэр.