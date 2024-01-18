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В Москве отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Реставрация трех знаковых объектов культурного наследия в Москве завершится в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
Источник: Недвижимость РИА Новости

«Три знаковых объекта культурного наследия отреставрируют в этом году», — рассказал мэр.

Собянин уточнил, что в столице продолжится работа над ансамблем Донского монастыря. Так, в прошлом году завершили реставрацию 5 из 12 исторических башен, а всего готовы 9. Помимо того, специалисты привели в порядок Дом настоятеля, а также фасады и купола «Нового» собора.

«В этом начнём комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся 3 башен, продолжим восстановление храма святого Иоанна Златоуста», — добавил мэр.

Также в этом году в Алексеевском женском монастыре продолжится разработка проекта реставрации Церкви Всех Святых, богадельни и кельи.

«Специалисты провели научно-исследовательские работы и в прошлом году уже приступили к первому этапу подготовки проектной документации», — пояснил Собянин.

Ещё специалисты займутся зданием Центросоюза на Мясницкой улице, построенном в 30 годах XX века по проекту знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье. Там проведут реставрацию облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.

«Начиная с 2011 года в Москве отреставрировано 2190 объектов культурного наследия. В работе в этом году — больше 500 памятников архитектуры», — добавил мэр.

архитектура