В Москве отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия

Собянин уточнил, что в столице продолжится работа над ансамблем Донского монастыря. Так, в прошлом году завершили реставрацию 5 из 12 исторических башен, а всего готовы 9. Помимо того, специалисты привели в порядок Дом настоятеля, а также фасады и купола «Нового» собора.