Во Владивостоке девочка, которая молчала почти 2 года, заговорила после спасения из огня

«Кругом собралась толпа зевак и все с телефонами. Я не понимаю, как можно было просто снимать весь этот ужас и даже не вызвать пожарных. Повсюду пестрели видеоролики, а спасатели прибыли очень быстро именно после моего звонка. Значит, никто не додумался позвонить, зато достали камеры. Но сначала я спас людей. Из окна валил дым, видно было огонь. Ребенок, как могла, звала на помощь. Мычала, рычала, махала руками. Я забежал к ним на второй этаж, к двери не проберешься, все заволокло смогом и горело. Поэтому я вскарабкался по решетке, зацепился за кондиционер, первую вытащил девочку. Еще подумал, что высота небольшая, но с ребенком на руках понял: нет, падать тут прилично, аккуратно спустил ее на землю. Затем забирал отца».