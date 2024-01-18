Во Владивостоке девочка, которая молчала почти 2 года, заговорила после спасения из огня

В мэрии вручили медаль «За заслуги перед Владивостоком» Максиму Иванову, который в августе 2023 года вытащил из огня мужчину и его дочь. Редакции уже посчастливилось пообщаться с этим храбрым человеком лично, но 18 января он раскрыл новые подробности того дня. Читайте материал «Комсомольской правды — Владивосток».
Оказывается, девочка, которую он спас, около двух лет не разговаривала после трагической смерти мамы. Но после произошедшего ребенок вновь заговорила и поблагодарила Максима за то, что он спас не только ее с папой жизни, но и их кота. В прошлом году девочка пошла в первый класс, неравнодушные люди помогали отцу с одеждой и канцелярскими принадлежностями, ведь папа с дочкой потеряли все.
Пожар уничтожил квартиру семьи. В ту роковую ночь по неизвестным причинам на кухне вспыхнула техника, а дальше в нос ударил едкий запах гари, мужчина в агонии собирал документы и пытался выбраться с ребенком из квартиры, но к выходу уже было не пробраться, дым мгновенно заполнил помещение и даже коридор в подъезде. В ту ночь пожарные эвакуировали 12 человек, а когда Максим вытаскивал через окно из огня владельца полыхающего жилья, у перепуганного человека уже горели волосы на голове.
«Кругом собралась толпа зевак и все с телефонами. Я не понимаю, как можно было просто снимать весь этот ужас и даже не вызвать пожарных. Повсюду пестрели видеоролики, а спасатели прибыли очень быстро именно после моего звонка. Значит, никто не додумался позвонить, зато достали камеры. Но сначала я спас людей. Из окна валил дым, видно было огонь. Ребенок, как могла, звала на помощь. Мычала, рычала, махала руками. Я забежал к ним на второй этаж, к двери не проберешься, все заволокло смогом и горело. Поэтому я вскарабкался по решетке, зацепился за кондиционер, первую вытащил девочку. Еще подумал, что высота небольшая, но с ребенком на руках понял: нет, падать тут прилично, аккуратно спустил ее на землю. Затем забирал отца».
Максиму тоже досталось, но он говорит, что это несерьезно. «Подумаешь, поцарапался, обжегся. Представить не могу, как было семье страшно», — скромничает герой.
Мужчина продолжает тесно общаться с семьей, говорит, что готов стать крестным девочки. Мэр Константин Шестаков заявил, что готов помочь семье, если они в чем-то нуждаются. На данный момент отец и его дочка живут с родственниками, ребенок ходит в школу, не стесняется показать характер, наконец-то слышен ее смех и звонкий голос.