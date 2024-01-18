На Урале арт-объект в виде двухметрового мяча установили прямо на газопровод

Проблема в том, что малую архитектурную форму водрузили прямо на газопровод. И теперь люди опасаются, как бы этот мяч не наполнился газовоздушной смесью, превратившись в бомбу замедленного действия. Мало того, что конструкция находится в охранной зоне газопровода высокого давления, так еще и установлена прямо на его задвижке.
Как удалось выяснить «РГ», скульптура бело-голубого мяча с пиктограммой волейбола перед оздоровительным комплексом установлена по решению властей еще перед новогодними праздниками. Причем, как пояснил представитель районной администрации Федор Савинов, ее монтаж согласован с компанией, которая владеете газовым оборудованием.
«Решили этой арт-конструкцией трубу прикрыть и придать ей тем самым более эстетический вид, — пояснил Савинов. — Кроме того, никакой опасности конструкция не представляет. Она ведь не герметична, нижняя часть не закрыта. Есть люк, через который специалисты могут всегда зайти внутрь и провести необходимое обслуживание, технические работы. Даже предположить не могу, откуда вдруг возникли опасения, да еще спустя полмесяца после установки малой формы».
Между тем, как заверили корреспондента «РГ» в районной администрации, официальное сообщение о безопасности арт-объекта будет обнародовано в ближайшее время. Его уже готовят специалисты.