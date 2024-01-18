На Урале арт-объект в виде двухметрового мяча установили прямо на газопровод

«Решили этой арт-конструкцией трубу прикрыть и придать ей тем самым более эстетический вид, — пояснил Савинов. — Кроме того, никакой опасности конструкция не представляет. Она ведь не герметична, нижняя часть не закрыта. Есть люк, через который специалисты могут всегда зайти внутрь и провести необходимое обслуживание, технические работы. Даже предположить не могу, откуда вдруг возникли опасения, да еще спустя полмесяца после установки малой формы».