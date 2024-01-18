Работу 45 автобусных маршрутов в Москве продлят в Крещенскую ночь

В ночь на Крещение, с 18 на 19 января, в Москве будет работать 61 маршрут наземного транспорта. Некоторые из них будут перевозить пассажиров до 03:00, другие — всю ночь, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.