Во Владивостоке в 2023 году родился Зевс, компанию ему составят Дарий, Гор и Вика

Специалисты краевого департамента записи актов гражданского состояния поделились занимательной статистикой. В ведомстве рассказали, как родители называли детей в 2023 году. О том, кого родилось в крае больше и стоит ли быть изобретательнее в выборе красивого имени — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Придумать хорошее имя для ребенка — шаг ответственный. Нужно и чаду своему жизнь не испортить, и на фоне Василиев и Насть выделиться. И данные за прошлый год указывают на весьма разнообразные идеи, с которыми к ответственному процессу приступают родители.
Самые популярные мальчики в 2023 году — Саши. За прошлый год родители дали такое имя 334 раза. Чуть меньше Артемов, Михаилов, Матвеев и Максимов, однако от лидера количество представителей этих имен отстает не сильно.
А вот самые редкие приморские имена могут удивить. Пока законы запрещают использовать в имени цифры, числительные и брань. Однако не запрещают называть детей в честь божеств и книжных персонажей. В Приморье с 2023 года живут Гор, Зевс, Северин, а также Миломира, Династия и Верея.
Вероятно, и этот год не обойдется без необычных имен. Например, малышка-крепышка, о которой сообщала «Комсомольская правда» точно обзаведется подходящим под ее данные именем.