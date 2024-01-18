Во Владивостоке в 2023 году родился Зевс, компанию ему составят Дарий, Гор и Вика

Специалисты краевого департамента записи актов гражданского состояния поделились занимательной статистикой. В ведомстве рассказали, как родители называли детей в 2023 году. О том, кого родилось в крае больше и стоит ли быть изобретательнее в выборе красивого имени — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Придумать хорошее имя для ребенка — шаг ответственный. Нужно и чаду своему жизнь не испортить, и на фоне Василиев и Насть выделиться. И данные за прошлый год указывают на весьма разнообразные идеи, с которыми к ответственному процессу приступают родители.

Самые популярные мальчики в 2023 году — Саши. За прошлый год родители дали такое имя 334 раза. Чуть меньше Артемов, Михаилов, Матвеев и Максимов, однако от лидера количество представителей этих имен отстает не сильно.

В выборе имен для девочек по большей части сохранились традиции прошлых лет. Так, София уверенно держится в топах, и за 2023 год вышло в Приморье на первое место — их у нас на 357 человек больше, чем раньше. Евы — вторые по популярности и сильно отстают в количестве. Следом идут Виктории, Варвары и Анны.