Один в поле Антонио: Собрали список самых необычных детских имен за 2023 год

На Кубани в 2023 году родились более 53 тысяч детей. Многие из них получили самые популярные имена, но для некоторых родители выбрали очень необычные. Собрали список самых интересных детский имен за 2023 год.
Одними из самых удивительных для Кубани имен, которые получили новорожденные в прошлом году Золото, Бриллиант и Изумруд. А один малыш получил имя Север. Среди женских имен были такие, которые выбиваются из разряда привычных. Например, в Краснодаре появилась девочка по имени Валькирия. Еще одну назвали Наташенькой (именно так, уменьшительно-ласкательный вариант — авт.). Также среди новорожденных были и двойные имена вроде Глория Дарсия, Медея-Мария, Агата-Ольга, Анна-Аврора.
"Среди необычных женских имен мы отметили такие, как Нионелла, Валенсия, Епраксия, Родослава, Ноэми, Анабелла, Юкка, Парвати-Александра-Вера, Мираславья, Катрин, Тифани, Матрона, Софи Эмилиана, Минель, Павлина, Устинья, Мирра-Маргарита, Арнэлла, Дарья-Кади. Также Ефросинья, Златогора, Камелия, Кармен, Лучезара, Магдалина, Медея-Мария, Феврония, Хрусталина, Яромира, — сообщили в управлении ЗАГС Краснодарского края.
Среди редких мужских имен были Азо, Люцифер, Один, Лучезар, Алтай, Капитон, Антонио, Македон, Бег, Ведагор, Вельмир-Тарас, Данат, Дэвамир, Евсевий, Киллиан, Бажидар, Кристоф, Лукиллиан, Мечислав, Бажен, Евфимий, Нил, Огнеслав, Родослав, Волемир, Данте, Светогор, Родомир, Червоня, Ярополк.
«Самыми распространенными женскими именами стали София, Мария, Арина, Валерия, Ева, Ксения, Анна, Варвара, Аделина, Виктория, Алиса, Василиса, Милана, Мирослава, Анастасия, Екатерина, Вероника», — уточнили в Управлении ЗАГС.
Среди мужских имен самыми популярными стали Мирон, Тимофей, Кирилл, Давид, Михаил, Артем. Также Александр, Иван, Марк, Роман, Матвей, Илья, Максим, Дмитрий, Лев, Тимур, Ярослав.