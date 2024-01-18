Один в поле Антонио: Собрали список самых необычных детских имен за 2023 год

Одними из самых удивительных для Кубани имен, которые получили новорожденные в прошлом году Золото, Бриллиант и Изумруд. А один малыш получил имя Север. Среди женских имен были такие, которые выбиваются из разряда привычных. Например, в Краснодаре появилась девочка по имени Валькирия. Еще одну назвали Наташенькой (именно так, уменьшительно-ласкательный вариант — авт.). Также среди новорожденных были и двойные имена вроде Глория Дарсия, Медея-Мария, Агата-Ольга, Анна-Аврора.