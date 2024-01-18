Участники СВО и их семьи могут обучиться новым профессиям в Приморье

«Я узнал об этой возможности от центра поддержки “Защитники Отечества”. Куратор осведомил меня о вакансиях, и я выбрал подходящую профессию. Также мне предоставили всю необходимую информацию. Затем подал документы — всё прошло очень быстро, заняло буквально 5 минут. Я буду обучаться на сварщика. Выбрал именно эту профессию из широкого списка вакансий, потому что многие другие виды деятельности не могу себе позволить из-за серьёзного ранения», — рассказывает бывший военнослужащий.