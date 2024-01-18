Участники СВО и их семьи могут обучиться новым профессиям в Приморье

Приморцы-участники СВО и их семьи могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование за счёт средств краевого бюджета. В прошлом году этой возможностью воспользовались 25 человек, сообщает ИА PrimaMedia.
В текущем году власти планируют помочь с обучением 60 военнослужащим и членам их семей. Краевой бюджет выделил для этих целей 1,8 млн рублей.
Обучение проводится по востребованным профессиям: «психолог», «системный администратор», «лаборант химического анализа», «специалист по компьютерной графике», «специалист по закупкам», «парикмахер» и другие.
Ветеран боевых действий Александр в ближайшее время планирует обучиться на сварщика и начать работать по новой профессии.
«Я узнал об этой возможности от центра поддержки “Защитники Отечества”. Куратор осведомил меня о вакансиях, и я выбрал подходящую профессию. Также мне предоставили всю необходимую информацию. Затем подал документы — всё прошло очень быстро, заняло буквально 5 минут. Я буду обучаться на сварщика. Выбрал именно эту профессию из широкого списка вакансий, потому что многие другие виды деятельности не могу себе позволить из-за серьёзного ранения», — рассказывает бывший военнослужащий.
Участник СВО Алексей также воспользовался перспективной возможностью и прошёл обучение.
«Решил отучиться на машиниста бульдозера. У меня не было совершенно никакого опыта. Обучение заняло три месяца, всё лето постигал премудрости профессии. Сейчас я пока числюсь в стажёрах, но уже скоро выйду в штат», — говорит он.
Напомним, филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Приморье открылся по поручению президента России Владимира Путина. Он расположен во Владивостоке по адресу: ул. Давыдова, 9. Получить дополнительную информацию можно по следующим номерам телефонов: