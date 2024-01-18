В Красноярске на территории шести школ хотят разместить модульные здания

В Красноярске на территории еще шести школ планирует разместить модульные здания. Об этом рассказали в администрации города.
Специалисты главного управления образования провели анализ переполненных учебных учреждений и их территорий, на которых можно разместить быстровозводимые объекты. Так, сейчас рассматривается возможность размещения модульных зданий в Советском районе возле школы № 24 в переулке Светлогорский и школы № 91 на улице Устиновича.
В Октябрьском районе возвести такие объекты хотят для школы № 99 на Юшкова, а также для школы-интерната № 1 на Пастеровской.
В Свердловском районе модульное здание могут возвести возле 45-й школы на Судостроительной, в Железнодорожном районе около 8-й гимназии на Менжинского.
В мэрии отмечают, что стоимость одного модуля составляет от 50 до 150 миллионов рублей, его сборка и установка занимают всего несколько месяцев.