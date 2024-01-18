В Красноярске на территории шести школ хотят разместить модульные здания

Специалисты главного управления образования провели анализ переполненных учебных учреждений и их территорий, на которых можно разместить быстровозводимые объекты. Так, сейчас рассматривается возможность размещения модульных зданий в Советском районе возле школы № 24 в переулке Светлогорский и школы № 91 на улице Устиновича.