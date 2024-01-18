В Тайшете усилят меры безопасности на вокзале

Меры безопасности усилят на вокзале в Тайшете. В ИА «Байкал 24» сообщают, что там больше не будет свободного выхода на перрон, а пассажирам и встречающим придется проходить тотальный досмотр.
— Работники начали строить забор, которым оградят все пути к перрону с северной стороны. Теперь к поездам можно будет попасть только через вокзал. Такая система уже практикуется в Иркутске и Красноярске, — говорят в издании.
Пока в Тайшете следят за входом и выходам из здания. За платформами наблюдают полицейские. Но специальных приборов для просмотра багажа пока нет, поэтому все, что находится внутри сумок, проверяют вручную. Однако скоро появятся рентгеновские установки, благодаря которым все вещи станет видно. Работы планируют завершить к концу 2024 года.