В Тайшете усилят меры безопасности на вокзале

Пока в Тайшете следят за входом и выходам из здания. За платформами наблюдают полицейские. Но специальных приборов для просмотра багажа пока нет, поэтому все, что находится внутри сумок, проверяют вручную. Однако скоро появятся рентгеновские установки, благодаря которым все вещи станет видно. Работы планируют завершить к концу 2024 года.