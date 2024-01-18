Погода на Крещение в Хабаровском крае так и подталкивает нырнуть в прорубь

Главным торжеством праздничного дня на Крещение является водосвятие и «хождение на Иордань». Для этого на одном из водоемов на ранее установленном месте делали прорубь — Иордань. Весь день в Крещение для христиан полон особенного значения. Они принимают участие в торжественном крестном ходе и получении святой воды. После молебна по традиции купались в реке, чтобы очиститься от грехов и излечиться от болезней. В Хабаровском крае подготовлено почти 20 купелей, так что окунуться есть где! Окунайтесь на здоровье!