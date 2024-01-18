Погода на Крещение в Хабаровском крае так и подталкивает нырнуть в прорубь

В Хабаровске 19 января морозы совсем не Крещенские: бывали и покруче, ночью −25…-27, днем −18…-20 градусов, юго-западный ветер 4−9 метров в секунду..
В Вяземском на рассвете — 26…-28, днем −13…-15 градусов, небольшой западный ветер. А вот в Бикине хоть он и южнее, ночной фон температур −28…-30 градусов, дневной −13…-15 при южном ветре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
На севере морозы, понятно, посильнее. Холоднее всего в Чегдомыне, там ночью −35…-37, днем — 22…-24 градуса, в селе имени Полины Осипенко ночью −32…-34, днем −19…-21. В Николаевске -на-Амуре такие же ночные температуры — 32…-34, дневные — 22…-24. Но и на Нижнем Амуре 19 января устраиваются купели.
Главным торжеством праздничного дня на Крещение является водосвятие и «хождение на Иордань». Для этого на одном из водоемов на ранее установленном месте делали прорубь — Иордань. Весь день в Крещение для христиан полон особенного значения. Они принимают участие в торжественном крестном ходе и получении святой воды. После молебна по традиции купались в реке, чтобы очиститься от грехов и излечиться от болезней. В Хабаровском крае подготовлено почти 20 купелей, так что окунуться есть где! Окунайтесь на здоровье!