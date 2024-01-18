В Хабаровском крае откроются еще два семейных МФЦ

В регионе действует Совет по качеству жизни под руководством губернатора края Михаила Дегтярева. Одна из задач этого проекта на 2024 год — расширение списка социальных мер поддержки, предоставляемых проактивно или на основании одного заявления. Ожидается открытие еще двух семейных МФЦ. Они будут работать на базе Бикинского и Ванинского комплексных центров соцобслуживания населения.