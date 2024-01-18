В Хабаровском крае откроются еще два семейных МФЦ

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, это набор управленческих практик и решений, направленных на улучшение сервисов и услуг в социальной и иных сферах жизни. Усилия направлены на то, чтобы создать дружелюбную организацию в социальной сфере, навигатор мер соцподдержки, вовлечь граждан в развитие городской среды и прочее.
В крае в течение 2023 года внедрили практику «Дружелюбная организация». Благодаря ей появились центры социальной поддержки по Центральному району Хабаровска и Хабаровскому району, поликлиника ККБ № 1 имени профессора Сергеева, Центр занятости по Хабаровску и Хабаровскому району. Появились социальные кураторы в семи крупных медучреждениях края, стала шире региональная инфраструктура социальной поддержки граждан. «Социальный навигатор» на региональном портале uslugi27.ru включает 64 меры соцподдержки.
В регионе действует Совет по качеству жизни под руководством губернатора края Михаила Дегтярева. Одна из задач этого проекта на 2024 год — расширение списка социальных мер поддержки, предоставляемых проактивно или на основании одного заявления. Ожидается открытие еще двух семейных МФЦ. Они будут работать на базе Бикинского и Ванинского комплексных центров соцобслуживания населения.