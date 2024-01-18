За прошлый год в Кузбассе отравилось спиртом на 10% больше людей

По данным Роспотребнадзора Кемеровской области, за прошлый год в регионе зарегистрировали 1 164 случая острых отравлений алкоголем, что на 10,2% больше, чем в 2022 году. Большинство смертей связано с чрезмерным употреблением этилового спирта — 92,5%, остальные люди умерли от употребления метилового и неуточнённого спирта.
«За последние три года экстренных извещений на отравление алкогольной продукцией, приобретённой в предприятиях торговли, осуществляющих продажу алкогольной продукции на основании лицензии, в адрес Управления не поступало. В 2023 году все экстренные извещения о случаях отравления с летальным исходом связаны с употреблением спиртосодержащих жидкостей неустановленного происхождения», — объясняют сотрудники Роспотребнадзора.
Среди пострадавших от отравлений 91% взрослых от 18 лет и старше, 3,6% детей до 14 лет и 4,6% подростков от 15 до 17 лет. Больше половины отравившихся взрослых — безработные. Почти пятая часть — пенсионеры.
После отравлений свою работу начинает МВД в попытке выяснить, где человек купил алкоголь. Как правило, опасные спиртосодержащие жидкости кузбассовцы покупают у частных лиц, в случайных местах (гаражи и пр.).