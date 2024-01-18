За прошлый год в Кузбассе отравилось спиртом на 10% больше людей

По данным Роспотребнадзора Кемеровской области, за прошлый год в регионе зарегистрировали 1 164 случая острых отравлений алкоголем, что на 10,2% больше, чем в 2022 году. Большинство смертей связано с чрезмерным употреблением этилового спирта — 92,5%, остальные люди умерли от употребления метилового и неуточнённого спирта.