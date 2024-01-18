Иркутстат зафиксировал в Приангарье снижение цен на яйца. Но не в Братске

Также в данных регионального органа Федеральной службы статистики приводятся цены на продукты (в том числе и на куриные яйца) в шести крупных городах Приангарья. В этих данных указывается, что цены на яйца понемногу пошли вниз в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске и Тайшете. Снижение составило от 2 до 5 рублей зад десяток. Не изменилась за неделю цена в Зиме. Сейчас зафиксирована одна из наиболее низких средних цен на яйца — 112 рублей 3 копейки.