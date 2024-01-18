Иркутстат зафиксировал в Приангарье снижение цен на яйца. Но не в Братске

По данным Иркутскстата на 15 января (опубликованы 18-го), цены на яйца по области за неделю снизились чуть больше, чем на 2%. Сейчас средняя цена за десяток в регионе составляет 130 рублей 4 копейки. Неделей ранее цена на продукт была на уровне 132 рублей 72 копеек.
Также в данных регионального органа Федеральной службы статистики приводятся цены на продукты (в том числе и на куриные яйца) в шести крупных городах Приангарья. В этих данных указывается, что цены на яйца понемногу пошли вниз в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске и Тайшете. Снижение составило от 2 до 5 рублей зад десяток. Не изменилась за неделю цена в Зиме. Сейчас зафиксирована одна из наиболее низких средних цен на яйца — 112 рублей 3 копейки.
Особняком стоит Братск. Здесь вопреки общеобластной тенденции зафиксирован рост цен на куриные яйца. Впрочем, рост небольшой всего в 0,5%. По данным на 15 января, средняя цена на яйца в Братске была на уровне 142 рублей 60 копеек.
Цены на яйца в Приангарье, как и по всей России, начали резко расти осенью прошлого года. Специалисты связывали повышение цен с ростом себестоимости продукции, повышением транспортных расходов производителей и высоким спросом на этот продукт.