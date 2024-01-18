С 1 февраля долги россиян начнут «выбивать» по новым правилам

С 1 февраля вступают в силу новые изменения в законе, согласно которым уточняются способы взаимодействия коллекторов с должниками. Об этом сообщил адвокат Кирилл Данилов.
Он отметил, что закон существует и сейчас, однако некоторые нюансы необходимо было уточнить. Это касается порядка и периодичности взаимодействия коллекторов с должниками.
Теперь кредитор или его представитель может общаться с должником лично, через интеллектуального агента, посредством сообщений по сети связи или на «Госуслугах», а также по почте. Должник может менять способ взаимодействия в любой момент.
Чтобы коллекторы не звонили должникам круглосуточно, будет установлена периодичность и длительность таких разговоров. В рабочие дни общение не допускается с 22.00 до 8.00, а в выходные и нерабочие дни — с 20.00 до 9.00. Личные встречи не должны проходить чаще одного раза в неделю, а телефонные разговоры должны случаться не чаще раза в сутки.
Если коллекторы нарушают закон, этот факт необходимо зафиксировать, передает Прайм (18+).