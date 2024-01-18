С 1 февраля долги россиян начнут «выбивать» по новым правилам

Чтобы коллекторы не звонили должникам круглосуточно, будет установлена периодичность и длительность таких разговоров. В рабочие дни общение не допускается с 22.00 до 8.00, а в выходные и нерабочие дни — с 20.00 до 9.00. Личные встречи не должны проходить чаще одного раза в неделю, а телефонные разговоры должны случаться не чаще раза в сутки.