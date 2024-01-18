Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +1 градус, в пятницу и субботу ожидаются осадки. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — от 0 до +1, пасмурно, ветер западный 2−4 м/с. В ночь на пятницу — −4.
В пятницу днём — от −2 до 0, пасмурно, снег с дождём (вероятность — 70%), ветер юго-западный 6−8 м/с. В ночь на субботу — от −3 до −2.
В субботу днём — от 0 до +1, облачно, временами снег с дождём (вероятность — 87%), ветер северо-западный 2−10 м/с. В ночь на воскресенье — от −9 до −7.
В воскресенье днём — от −1 до +1, облачно, ветер южный 6 м/с. В ночь на понедельник — от −4 до −1.