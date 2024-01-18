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В Красноярске запустят «ёлкомобиль» для сбора отслуживших живых елей

Специальный автомобиль будет останавливаться возле крупных торговых центров для сбора живых елей.
елки
Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярке запустят специальный «ёлкомобиль» для сбора отслуживших живых елей. Об этом рассказали в администрации города.

Специальный автомобиль 20 и 27 января будет останавливаться возле крупных торговых центров для сбора живых елей, которые красноярцы использовали дома на Новый год.

«Ёлку предварительно нужно полностью очистить от всех украшений, включая мишуру. В каждой точке грузовик будет стоять по 20−30 минут. Помогать в погрузке будут волонтёры», — рассказали в администрации.

Спецмашина будет ездить по следующим точкам:

ТРЦ «Планета» и ТК «Мега» — с 12:00 до 12:20;

«ПокровSKY» и ТК «Красноярье» — с 12:40 до 13:00;

«Квант» и Предмостная площадь — с 13:30 по 14:00;

ТРК «На Свободном» и «Лента» на Свердловской — с 14:30 по 15:00.

экология