Властям нужны деньги: Почему жители Молдовы с автономным отоплением должны платить тысячи леев за «транзит отопления» — министр энергетики дал разъяснения, но легче не стало

«Следует учитывать, что в этом году компенсации за тепло от правительства получили только те, кто зарегистрировался на compensatii.gov.md, а компенсация, предоставляемая муниципалитетом Кишинева, в размере до 40% счета была аннулирована. Например, в декабре 2022 года квартира площадью 65,3 м² получила счет на сумму 3767,5 лея, компенсации из Фонда снижения энергетической уязвимости — 2207,02 лея и из муниципального бюджета — 1285 леев, в итоге к уплате всего 275 леев».