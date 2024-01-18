Властям нужны деньги: Почему жители Молдовы с автономным отоплением должны платить тысячи леев за «транзит отопления» — министр энергетики дал разъяснения, но легче не стало

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов объяснил, почему счета, в частности, собственников квартир, отключенных от центрального отопления, столь высоки.
«Многие считают, что распределение тепла касается только труб (“стояков”), проходящих через их отключенную от централизованного отопления квартиру, что неверно. Поставщик тепловой энергии несет ответственность за доставку теплоносителя к блочной стене или домовому счетчику. После этого управляющий многоквартирным домом распределяет весь объем между жильцами для покрытия и оплаты 100% полученного тепла, которое также распределяется на помещения общего пользования: технический этаж; подвал; лестницу», — написал министр в Facebook.
Виктор Парликов потребовал от компаний публично объяснить, какие факторы легли в основу цифр в счетах.
Каждый потребитель, сделав запрос, может получить информацию о том, как был рассчитан счет за его квартиру, чтобы проверить, правильно ли учтены особенности дома и соответствующей квартиры.
При этом министр подчеркнул несколько важных вещей:
1. Методика распределения тепла внутри дома нейтральна для операторов. Речь идет лишь о распределении подаваемого в квартал тепла между жильцами. Termoelectrica и CET Nord будут строго подсчитывать стоимость гигакалорий, на основе данных счетчика. Как справедливо заметил один из заявителей, кто-то окна открывает, а другие получают недостаточно тепла.
2. Методика была скорректирована с целью максимально точного отражения физических процессов в блоке и основывалась на эмпирическом исследовании, проведенном независимыми экспертами. И это несмотря на то, что компаниям сложнее применять новую методологию.
3. Корректность распределения тепла между квартирами зависит от качества данных о реальном состоянии системы отопления в доме, которые лучше всего известны управляющему жилым домом (ТСЖ, ИМГФЛ
4. Понимая, что с помощью данной методики невозможно охватить все возможные индивидуальные случаи, мы предусмотрели возможность того, что жильцы дома через управляющих жилищным фондом самостоятельно определят способ распределения объемов между квартирами.
«Следует учитывать, что в этом году компенсации за тепло от правительства получили только те, кто зарегистрировался на compensatii.gov.md, а компенсация, предоставляемая муниципалитетом Кишинева, в размере до 40% счета была аннулирована. Например, в декабре 2022 года квартира площадью 65,3 м² получила счет на сумму 3767,5 лея, компенсации из Фонда снижения энергетической уязвимости — 2207,02 лея и из муниципального бюджета — 1285 леев, в итоге к уплате всего 275 леев».
Министр также попросил энергокомпании создать механизмы индивидуального рассмотрения каждого случая, включая возможность перерасчета счетов на основе скорректированных данных о состоянии теплосети в блоке. Руководители предприятий объяснят, как работают эти механизмы.
При поддержке партнеров по развитию будет оказана методическая помощь и информационная поддержка управляющим жилых домов, желающим применить собственный метод распределения тепла среди жильцов дома. Более того, министерство подготовило ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с методикой, которые можно найти на официальном сайте.
Таков официальный ответ от министра энергетики Молдовы.