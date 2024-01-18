В Ангарске разгорелся скандал из-за откровенных танцев на детском конкурсе

В Ангарске уже несколько дней обсуждают одной из выступлений на танцевальном баттле детских коллективов. Зрители были глубоко возмущены танцем «Императрица», во время которого «скинули юбки и начали хлопать друг друга по пятой точке», — пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на «КП»-Иркутск" (18+).