В Ангарске разгорелся скандал из-за откровенных танцев на детском конкурсе

В Ангарске уже несколько дней обсуждают одной из выступлений на танцевальном баттле детских коллективов. Зрители были глубоко возмущены танцем «Императрица», во время которого «скинули юбки и начали хлопать друг друга по пятой точке», — пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на «КП»-Иркутск" (18+).
Отмечается, что на афише мероприятия стояла возрастная маркировка 6+, поэтому в зале присутствовали в том числе и совсем маленькие дети, родители которых посчитали танец чересчур откровенным для такого рода мероприятия. «Похабщина», — такой вердикт вынесли и пользователи соцсетей, где мигом разлетелись видеозаписи с выступлением.
Худрук «Нефтехимика» Михаил Банин-Коханов отметил, что каждый коллектив представлял свой стиль, студия с танцем «Императрица» также выступила в конкретном направлении, и лично он в таком стиле ничего страшного не видит.