Также в ГАИ напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Это объясняется тем, что в такую погоду тормозной путь увеличивается в несколько раз, растет и опасность заносов, наездов на пешеходов.