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План «Погода» введен в Минск­ой области

МИНСК, 18 янв — Sputnik. В связи с осложнением погодных условий на территории Минской области Госавтоинс­пекцией введен план «Погода», об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.
Сейчас в Ричмонде: -5° 3 м/с 58% 764 мм рт. ст.
Источник: Sputnik.by

Там уточнили, что на дорогах Минщины ра­ботает техника по уб­орке снега, а проезжая часть обрабатывается песчано-соляной см­есью.

«Госавтоинспекц­ия просит с понимани­ем отнестись к данным профилактическим мероприятиям и настоя­тельно рекомендует не опережать, а тем более не обгонять сне­гоуборочную технику», — попросили в ГАИ.

Для своевременной организации работ по уборке снега обеспечен мониторинг состояния улично-дорожной сети. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые организуют сопровождение колонн снегоуборочной техники.

Из-за ухудшения погодных условий УГАИ ГУВД Мингорисполкома посоветовало водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.

В Госавтоинспекции обратили внимание, что если за руль сесть пришлось, то стоит тщательно очистить машину от льда и снега. Особое внимание стоит уделить стеклам, зеркалам и внешним световым приборам.

Также нужно проверить исправность системы обогрева салона. Инспекторы призывают водителей не оставлять свои машины на проезжей части на долгое время, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Также в ГАИ напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Это объясняется тем, что в такую погоду тормозной путь увеличивается в несколько раз, растет и опасность заносов, наездов на пешеходов.

Пешеходам также нео­бходимо проявлять пр­едельную осторожност­ь, переходить проезж­ую часть только в установленных правилами местах, предварите­льно посмотрев по сторонам.

В темное вре­мя суток пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элеме­нтами.

Экипажи ГАИ в плохую погоду ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, которые оказались в нештатных ситуациях на дороге.

«Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите об этом по телефону 102», — уточнили в Госавтоинспекции.