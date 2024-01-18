Там уточнили, что на дорогах Минщины работает техника по уборке снега, а проезжая часть обрабатывается песчано-соляной смесью.
Для своевременной организации работ по уборке снега обеспечен мониторинг состояния улично-дорожной сети. На дороги выведены дополнительные наряды ДПС, которые организуют сопровождение колонн снегоуборочной техники.
Из-за ухудшения погодных условий УГАИ ГУВД Мингорисполкома посоветовало водителям воздержаться от поездок на личном транспорте.
В Госавтоинспекции обратили внимание, что если за руль сесть пришлось, то стоит тщательно очистить машину от льда и снега. Особое внимание стоит уделить стеклам, зеркалам и внешним световым приборам.
Также нужно проверить исправность системы обогрева салона. Инспекторы призывают водителей не оставлять свои машины на проезжей части на долгое время, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Также в ГАИ напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров и торможений. Это объясняется тем, что в такую погоду тормозной путь увеличивается в несколько раз, растет и опасность заносов, наездов на пешеходов.
Пешеходам также необходимо проявлять предельную осторожность, переходить проезжую часть только в установленных правилами местах, предварительно посмотрев по сторонам.
В темное время суток пешеходам необходимо обозначать себя световозвращающими элементами.
Экипажи ГАИ в плохую погоду ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения, которые оказались в нештатных ситуациях на дороге.
«Если в пути вам понадобилась помощь, сообщите об этом по телефону 102», — уточнили в Госавтоинспекции.