В Красноярске запустили «усечённые» маршруты для разгрузки пассажиропотока в час пик

Данный подход позволит избежать ситуаций, когда пассажиры толпой заходят в маршрутку и создают давку. При этом Игорь Манченко уточнил, что «усечённого» маршрута хватает на 3−4 рейса. Дело в том, что потом они тоже попадают в пробки. «Поэтому нам так необходимы выделенные полосы», — резюмировал он.