В Красноярске запустили «усечённые» маршруты для разгрузки пассажиропотока в час пик

В Красноярске на городских дорогах работают «усечённые» маршруты. Они помогают снизить пассажиропоток в часы пик. Заместитель главы департамента транспорта Игорь Манченко в эфире радиостанции «Красноярск Главный» объяснил, что автобусы выходят на линию не из депо, а с середины маршрута.
Данный подход позволит избежать ситуаций, когда пассажиры толпой заходят в маршрутку и создают давку. При этом Игорь Манченко уточнил, что «усечённого» маршрута хватает на 3−4 рейса. Дело в том, что потом они тоже попадают в пробки. «Поэтому нам так необходимы выделенные полосы», — резюмировал он.