В Кузбассе выдали 1 050 сертификатов на жильё детям-сиротам

«В 2022 году мы в Кузбассе начали выдачу сертификатов на приобретение жилья. За два предыдущих года их было выдано 1 222, и из них уже приобретено 996 квартир и 96 частных домов. Мы сопровождаем ребят до момента заключения сделки и оформления права собственности. На новом месте при необходимости содействуем с определением детей в детсад или школу, помогаем в трудоустройстве», — сказал Сергей Цивилев.