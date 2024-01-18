В Кузбассе выдали 1 050 сертификатов на жильё детям-сиротам

В Кемеровской области детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей вручили 1 050 жилищных сертификатов. В этом году их проиндексировали, поэтому стоимость сертификата составляет чуть больше 3 млн рублей.
«В 2022 году мы в Кузбассе начали выдачу сертификатов на приобретение жилья. За два предыдущих года их было выдано 1 222, и из них уже приобретено 996 квартир и 96 частных домов. Мы сопровождаем ребят до момента заключения сделки и оформления права собственности. На новом месте при необходимости содействуем с определением детей в детсад или школу, помогаем в трудоустройстве», — сказал Сергей Цивилев.
Право на сертификат имеют кузбассовцы старше 21 года, включённые в список детей-сирот и нуждающихся в жилье. Кандидат при этом должен работать не менее полугода до даты подачи заявления и в течение пяти лет не совершать действий, которые повлекли намеренное ухудшение жилищных условий. Купить дом или квартиру по сертификату можно только в Кемеровской области.
Подробная информация о том, как оформить заявление на получение сертификата, размещена на сайте министерства образования Кузбасса.