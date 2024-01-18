Готовьте кошельки: известно, какие товары подорожают с 1 февраля

В России вырастут цены на ряд товаров с 1 февраля 2024 года. Об этом заявили в нескольких крупных компаниях. Известно, что подорожает и на сколько увеличится стоимость.
Так, например, крупный производитель чая и кофе заявил о подорожании своей продукции на 5−12%. Такое изменение связано с ростом цен на кофейные зерна и увеличением затрат на логистику. И это не одна фирма, о подорожании продукции на 6−16% заявили представители другой кофейной компании.
Кроме того, на 6−14% могут вырасти цены на кондитерские изделия. Стоимость минеральной воды повысится на 5−8%.
Кроме того, россиян ожидает рост цен не только на продукты питания. В феврале ожидается рост процентной ставки по потребительским кредитам. Это повлияет на стоимость автомобилей и бытовой техники.
На 8−12% могут подняться цены на мебель и стройматериалы.
Эксперты посоветовали покупателям искать товары по акции или оформлять кредиты на выгодных условиях, передает Life.ru (18+).