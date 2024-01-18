Готовьте кошельки: известно, какие товары подорожают с 1 февраля

Так, например, крупный производитель чая и кофе заявил о подорожании своей продукции на 5−12%. Такое изменение связано с ростом цен на кофейные зерна и увеличением затрат на логистику. И это не одна фирма, о подорожании продукции на 6−16% заявили представители другой кофейной компании.