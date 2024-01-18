Серьезные трансграничные угрозы здоровью в Молдове будет отслеживать специальная система

Согласно Регламенту Европарламента и совета ЕС от 23 ноября 2022 года, под «серьезной трансграничной угрозой здоровью» понимается опасность, угрожающая жизни, или иная серьезная опасность для здоровья биологического, химического, экологического или неизвестного происхождения, которая распространяется или влечет за собой значительный риск распространения через государственные границы стран ЕС и которая может потребовать координирования на уровне ЕС в целях обеспечения высокого уровня охраны здоровья населения.