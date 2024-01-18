Серьезные трансграничные угрозы здоровью в Молдове будет отслеживать специальная система

Инициатором документа выступил Минздрав, управление системой предупреждения возложено на Национальное агентство общественного здоровья.
В принятом министрами документе предусмотрены процедуры оповещения о тревогах, обмена информацией и координации реагирования на серьезные трансграничные угрозы здоровью «с целью установления необходимых мер по защите здоровья населения».
«Механизм обеспечит обмен информацией с учреждениями системы здравоохранения и компетентными органами как на национальном, так и на международном уровне, включая Всемирную организацию здравоохранения и Европейский союз», — отметили в пресс-службе кабмина.
Согласно Регламенту Европарламента и совета ЕС от 23 ноября 2022 года, под «серьезной трансграничной угрозой здоровью» понимается опасность, угрожающая жизни, или иная серьезная опасность для здоровья биологического, химического, экологического или неизвестного происхождения, которая распространяется или влечет за собой значительный риск распространения через государственные границы стран ЕС и которая может потребовать координирования на уровне ЕС в целях обеспечения высокого уровня охраны здоровья населения.