В Крыму напомнили о правилах безопасности во время крещенских купаний

В теплое время года важно постоянно принимать контрастный душ, постепенно снижая температуру, ходить босиком, проводить растирание. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Крыма.
В ведомстве напомнили, что неподготовленным людям, а также людям с гипертензией не следует участвовать в крещенских купаниях. Также важно проконсультироваться с врачом при наличии хронических заболеваний.
Заходить в холодную воду стоит постепенно, а после погружения в воду нужно сразу выйти. Нырять в холодную воду нельзя даже при наличии подготовки. На купание стоит взять с собой теплые вещи, а заходить в воду лучше в купальном костюме.
«Выйдя из воды нужно сразу же вытереть тело насухо и переодеться в теплую одежду, включая головной убор», — подчеркнули в Минздраве, добавив, что погружаться в воду в состоянии алкогольного опьянения нельзя.