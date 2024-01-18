Электробусы «МиНиН» отправят на доработку после обкатки. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
Во время тестовой технической обкатки новый транспорт решили отправить на проверку в ООО СП «Нижэкотранс». По информации Корпорации, это необходимо «для доработки характеристик электробусов и повышения уровня комфорта пассажиров». Кроме того, учитываются климатические обстоятельства и параллельная подготовка парка к эксплуатации.
Напомним, электробус «МиНиН» презентовали 22 ноября в рамках визита в Нижегородскую область премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Новому виду транспорта не нужны провода, так как он приводится в действие электрической установкой. Время зарядки — пять часов. Развивая скорость до 75 км/ч, электробус может проехать на одном заряде до 250 км с учётом рельефа трасс.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде электробусы выйдут на 11 маршрутов. Предварительно, на дороги города выйдут 120 электробусов.