Постепенное разрушение исторических зданий города предвидят волгоградцы

Это уже не первый такой случай в областном центре. И по совпадению в каждом из них капитальным ремонтом зданий занималась одна и та же строительная компания из Грозного. Это позволило предположить, что дело в качестве ремонта. По одному из случаев, когда в квартире находились бабушка и 5-летняя внучка, дело еще в августе 2023-го было передано в суд. Винят начальника участка фирмы.