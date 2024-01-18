Постепенное разрушение исторических зданий города предвидят волгоградцы

Волгоградский общественник Сергей Островский поделился на своей странице в VK снимками из квартиры в доме на улице Советской, 26, где на днях рухнул потолок. Хозяин только чудом остался жив — он спал в это время в другой комнате.
Это уже не первый такой случай в областном центре. И по совпадению в каждом из них капитальным ремонтом зданий занималась одна и та же строительная компания из Грозного. Это позволило предположить, что дело в качестве ремонта. По одному из случаев, когда в квартире находились бабушка и 5-летняя внучка, дело еще в августе 2023-го было передано в суд. Винят начальника участка фирмы.
Однако некоторые волгоградцы предполагают — проблема не только в непрофессионализме этих конкретных строителей, неспособных качественно выполнить оплаченные работы — а именно в этом обвиняют представителя ООО «РФС МИР». Просто многим историческим зданиям, которые не поддерживались в надлежащем состоянии многие десятилетия, пришел срок.
«Здание 1952 года постройки, ему 72 года. Значит, так в рухлядь постепенно будет приходить весь дом», — делится подсчетами волгоградка Мария Смирнова.
«Однозначно процесс разрушения пошел!» — поддерживает Татьяна Авари.
«Это уже восхождение на постоянную рекордную массу. Не повезло жильцам дома: место элитное, но теперь из-за сюрпризов цены на жилье у них упадут», — предполагает Эдуард Нагибин.
А Наталья Филиппова признается, что в адрес администрации с их тендерами и компаниями у нее цензурных слов нет. Хотя справедливости ради нужно сказать, что многомиллионные контракты на выполнение капитального ремонта жилых многоквартирных домов заключает областной фонд капремонта. Почему именно с этой компанией — вопрос к чиновникам.
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