Минсктранс предупредил минчан о задержках городского транспорта из-за непогоды

Жителей Минска из-за непогоды предупредили о возможных задержках общественного транспорта, сообщает телеграм-канал Минсктранса.
Утром 18 января в Минсктрансе сообщили о том, что из-за складывающихся погодных условий в Минске возможны задержки и отклонения от установленного расписания городского транспорта.
— Учитывайте данную информацию при совершении поездки, — порекомендовали в организации.
Позднее телеграм-канал сообщил о произошедшей остановке движения троллейбусов № 15, 17, 34, 41,67. Потом еще об остановке движения на троллейбусных маршрутах № 13, 31, 44, 55, 77. На время троллейбусное движение организовывают по скорректированным маршрутам, и оперативно восстанавливают в среднем в течение получаса.
Причинами, сбоя в движении общественного транспорта в основном, становятся непогода, техническая неисправность транспорта или ДТП. А в случае, например, с автобусными маршрутами № 44д и 190Э, которые остановились около 10.00 утра, причиной стало нарушение правил парковки вблизи Республиканского клинического медцентра.