Минсктранс предупредил минчан о задержках городского транспорта из-за непогоды

Позднее телеграм-канал сообщил о произошедшей остановке движения троллейбусов № 15, 17, 34, 41,67. Потом еще об остановке движения на троллейбусных маршрутах № 13, 31, 44, 55, 77. На время троллейбусное движение организовывают по скорректированным маршрутам, и оперативно восстанавливают в среднем в течение получаса.