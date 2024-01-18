Мэрии Владивостока расширят полномочия на снос незаконных построек и вывоз объектов

Самое заметное из планирующихся изменений — теперь специальные службы смогут дотянуться не только до земли, принадлежащей непосредственно городу, но и на участках, находящихся в ведении ведомств и организаций с государственным участием. Под ударом окажутся также люди, построившиеся объекты и на федеральной земле.