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Мэрии Владивостока расширят полномочия на снос незаконных построек и вывоз объектов

Сотрудники служб во Владивостоке теперь смогут вывозить автохлам.
Источник: Комсомольская правда

Дума Владивостока обсудила новые правила, которые ускорят снос незаконных объектов и дадут администрации города новые полномочия. О новых поправках, которые помогут очистить улицы Владивостока — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Самое заметное из планирующихся изменений — теперь специальные службы смогут дотянуться не только до земли, принадлежащей непосредственно городу, но и на участках, находящихся в ведении ведомств и организаций с государственным участием. Под ударом окажутся также люди, построившиеся объекты и на федеральной земле.

Изменения внесут и в перечень «вывозимого». Теперь это не только незаконные постройки, но и «конструктивные элементы транспортных средств», (также это называют «автохламом»). Отдельно разрабатывают регламент по эвакуации брошенных машин с государственными номерами — раньше с ними было немало сложностей.

Все эти изменения позволят ускорить расчистку дворов и улиц от «самостройных» гаражей и их содержимого, а также от брошенных машин. Еще один плюс новых правил — возможность убрать лишнее с участков, где планируются дорожные работы.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о нашумевшем рейде на владивостокский авторынок, в результате которого пришлось расчищать заметную часть территории.