Мэрии Владивостока расширят полномочия на снос незаконных построек и вывоз объектов

Дума Владивостока обсудила новые правила, которые ускорят снос незаконных объектов и дадут администрации города новые полномочия. О новых поправках, которые помогут очистить улицы Владивостока — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Самое заметное из планирующихся изменений — теперь специальные службы смогут дотянуться не только до земли, принадлежащей непосредственно городу, но и на участках, находящихся в ведении ведомств и организаций с государственным участием. Под ударом окажутся также люди, построившиеся объекты и на федеральной земле.
Изменения внесут и в перечень «вывозимого». Теперь это не только незаконные постройки, но и «конструктивные элементы транспортных средств», (также это называют «автохламом»). Отдельно разрабатывают регламент по эвакуации брошенных машин с государственными номерами — раньше с ними было немало сложностей.
Напомним, ранее «Комсомольская правда» рассказывала о нашумевшем рейде на владивостокский авторынок, в результате которого пришлось расчищать заметную часть территории.