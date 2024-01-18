Ребенка высадили из трамвая из-за неоплаченного проезда в Нижнем Новгороде

Ребенка высадили из трамвая в Ленинском районе из-за неоплаченного проезда в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам очевидцев, водитель высадил 9-летнего мальчика из трамвая № 3 вечером 17 января. Ребенок не смог оплатить проезд: его карта оказалась в стоп-листе.
Другие пассажиры предложили заплатить за проезд мальчика, но водитель запретил им вмешиваться в ситуацию и высадил ребенка на улице Гончарова.
В диспетчерской службе перевозчика ООО «Экологические проекты» начали проверку. Отмечается, что с 19:27 до 19:32 через эту остановку прошли два вагона. Если нарушение подтвердят, сотрудникам грозит дисциплинарное взыскание.
«С водителями и кондукторами ранее неоднократно проводились беседы о том, что высаживать несовершеннолетних из общественного транспорта запрещено, даже если у них не оказалось денег за проезд», — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что реконструкцию трамвайных путей в Сормове завершат в первом квартале 2024 года.