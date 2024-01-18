Белорусы по народным приметам на Крещение определят, каким будет 2024 год

Белорусы по народным приметам могут определить на Крещение, каким будет весь 2024 год.
Считается, что самые сильные знаки в этот день «подает» погода. Сильный южный ветер на Крещение, например, говорит о прохладном и дождливом лете, а метель — о плохой погоде будущей весной.
Если ночью на небе видно много звезд, то осенью жди много грибов. А появится днем яркое солнце — лето будет жарким.
При этом считается, что отсутствие на Крещение сильных морозов, не предвещает больших и серьезных перемен в течение года.