Воронежцев экстренно предупредили о нескольких опасных погодных явлениях

В ночь на пятницу, 19 января, и утром в Воронежской области ожидается налипание мокрого снега, гололед и усиление южного ветра до 15−20 м/сек. Информацию об ухудшении погоды в регионе распространил региональный гидрометцентр. В области установлен желтый уровень погодной опасности, свидетельствуют данные прогностической карты Гидрометцентра России для Центрального федерального округа.
РИА «Воронеж» сообщало, что 18 декабря на смену антициклону, оказывавшему влияние на погоду в регионе, пришел циклон. В связи с этим наблюдается резкий перепад температуры: после −20 минувшей ночью температура воздуха в светлое время суток может приблизиться к нулю.
В ночь на пятницу в столице Черноземья ожидается мокрый снег, а днем — дождь и до 2−4 градусов тепла.