Воронежцев экстренно предупредили о нескольких опасных погодных явлениях

РИА «Воронеж» сообщало, что 18 декабря на смену антициклону, оказывавшему влияние на погоду в регионе, пришел циклон. В связи с этим наблюдается резкий перепад температуры: после −20 минувшей ночью температура воздуха в светлое время суток может приблизиться к нулю.