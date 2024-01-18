Международный аэропорт Ташкента возобновил работу

Ранее мы сообщали, что по причине плохой видимости (250 метров) ряд рейсов из столичного аэропорта были перенаправлены на запасные аэродромы в Самарканд, Ургенч, Фергану и Наманган.
По информации Uzbekistan Airports, международный аэропорт возобновил работу на прием и выпуск воздушных судов.
Рейс HY708 авиакомпании Uzbekistan Airways (Владивосток — Ташкент) вылетел из запасного аэродрома Самарканда и произвел посадку в 11:42 в столичном аэропорту.
Рейс HY602 авиакомпании Uzbekistan Airways (Москва — Ташкент) вылетел из запасного аэродрома Самарканда и произвел посадку в 11:52 в Ташкенте.
Рейс C67704 авиакомпании Centrum Air (Джидда — Ташкент) и рейс 5P5366 авиакомпании Panorama Airways (Медина — Ташкент) вылетели из запасного аэродрома Самарканда в аэропорт назначения.
Рейс SU6971 авиакомпании «Россия» (Санкт-Петербург — Ташкент) вылетел из запасного аэродрома Ферганы и рейс HJ22 авиакомпании Humo Air (Нукус — Ташкент) — из запасного аэродрома Бухары в столицу.