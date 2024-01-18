Блокпосты выставили в горах Алматы из-за лавинной опасности

Как сообщили в ДЧС Алматы, выставлены блокпосты по ограничению доступа в зону лавинного риска.
— Выставлены блокпосты из числа сотрудников департамента полиции для ограничения прохода отдыхающих и туристов, проезда автомашин на лавиноопасные участки в бассейнах рек Киши Алматы («Эдельвейс» выше ГЛК Шымбулак) и Улкен Алматы (выше плотины Аюсай), — сообщили в пресс-службе ДЧС.
С начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 23 случая самопроизвольных сходов лавин, общим объёмом 27 тысяч кубометров. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет.
В свою очередь, проведено три профилактических спуска снежных лавин, взрывным методом спущено более семи тысяч кубометров снежной массы.
ДЧС и Казселезащита настоятельно рекомендуют алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы в ближайшие дни в связи с прогнозом РГП «Казгидромет» о выпадении осадков.