Блокпосты выставили в горах Алматы из-за лавинной опасности

С начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 23 случая самопроизвольных сходов лавин, общим объёмом 27 тысяч кубометров. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет.