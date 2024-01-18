В Красноярске утвердили маршрут движения электробусов

Судя по документам, общественный транспорт будет ездить из Северного в Тихие зори. Естественно, обратно в таком же направлении. Электробусы будут выезжать из Северного. Там общественный транспорт пройдет по улице 9 Мая и выйдет на ТРЦ «Планета», а оттуда по Авиаторов и через Октябрьский мост поедет на правый берег.