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В Красноярске утвердили маршрут движения электробусов

Публикуем, по каким улицам будут ездить электробусы в Красноярске 2024.
Источник: Комсомольская правда

Стало известно, по какой схеме в Красноярске будут ездить электробусы. Соответствующий документ появился на сайте мэрии. Его подписал первый заместитель главы города Вадим Войцеховский. Публикуем, по каким улицам будут ездить электробусы в Красноярске 2024.

Схема движения электробусов в Красноярске

Судя по документам, общественный транспорт будет ездить из Северного в Тихие зори. Естественно, обратно в таком же направлении. Электробусы будут выезжать из Северного. Там общественный транспорт пройдет по улице 9 Мая и выйдет на ТРЦ «Планета», а оттуда по Авиаторов и через Октябрьский мост поедет на правый берег.

С улицы Мичурина электробус развернется на Красноярский рабочий. Там доедет до Предмостной площади, а оттуда уйдет на Свердловскую и далее поедет уже в Тихие зори.

Приводим список остановок, где можно будет сесть на электробус.

«Станция Красноярск-Северный — Тихие зори»

— станция Красноярск˗Северный;

— улица Шумяцкого;

— Школа № 147;

— улица Урванцева;

— Детская поликлиника;

— 1˗й микрорайон;

— Дом Куприяна;

— улица Петра Ломако;

— ТРЦ «Планета»;

— улица Авиаторов;

— улица Авиаторов, дом 29;

— Октябрьская;

— остров Татышев;

— Поликлиника;

— улица Мичурина (ул. Московская);

— Возрождение кредит;

— Краевая детская библиотека;

— Дом дружбы народов «Родина»;

— Торговый центр;

— ТЮЗ;

— Затон;

— Цирк;

— Правый берег;

— Юбилейная;

— Предмостная площадь;

— Агентство Аэрофлота;

— улица Матросова;

— Студенческая,

— Художественное училище;

— Хлебозавод,

— Юбилейная;

— Октябрьская;

— станция «Енисей»;

— ОАО «Красфарма»;

— улица Свердловская, дом 73;

— Магазин;

— Платинум Арена;

— микрорайон «Тихие зори».

«Тихие зори — Красноярск-Северный»

— микрорайон «Тихие зори»;

— Платинум Арена;

— Магазин;

— улица Свердловская, дом 73;

— ОАО «Красфарма»;

— Станция «Енисей»;

— Октябрьская;

— Юбилейная;

— Хлебозавод;

— Художественное училище;

— Студенческая;

— улица Матросова;

— Предмостная площадь;

— Юбилейная;

— Правый берег;

— Цирк;

— Затон;

— ТЮЗ;

— Торговый центр;

— Дом дружбы народов «Родина»;

— Краевая детская библиотека;

— Возрождение Кредит;

— улица Мичурина;

— Поликлиника;

— остров Татышев;

— Октябрьская;

— улица Авиаторов;

— ТРЦ «Планета»;

— Дом Куприяна;

— 1˗й микрорайон;

— Детская поликлиника;

— улица Урванцева;

— Северный;

— улица Шумяцкого, дом 8;

— станция Красноярск˗Северный.