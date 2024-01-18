В Красноярске утвердили маршрут движения электробусов

Стало известно, по какой схеме в Красноярске будут ездить электробусы. Соответствующий документ появился на сайте мэрии. Его подписал первый заместитель главы города Вадим Войцеховский. Публикуем, по каким улицам будут ездить электробусы в Красноярске 2024.
Схема движения электробусов в Красноярске
Судя по документам, общественный транспорт будет ездить из Северного в Тихие зори. Естественно, обратно в таком же направлении. Электробусы будут выезжать из Северного. Там общественный транспорт пройдет по улице 9 Мая и выйдет на ТРЦ «Планета», а оттуда по Авиаторов и через Октябрьский мост поедет на правый берег.
С улицы Мичурина электробус развернется на Красноярский рабочий. Там доедет до Предмостной площади, а оттуда уйдет на Свердловскую и далее поедет уже в Тихие зори.
Приводим список остановок, где можно будет сесть на электробус.
«Станция Красноярск-Северный — Тихие зори»
— станция Красноярск˗Северный;
— улица Шумяцкого;
— Школа № 147;
— улица Урванцева;
— Детская поликлиника;
— 1˗й микрорайон;
— Дом Куприяна;
— улица Петра Ломако;
— ТРЦ «Планета»;
— улица Авиаторов;
— улица Авиаторов, дом 29;
— Октябрьская;
— остров Татышев;
— Поликлиника;
— улица Мичурина (ул. Московская);
— Возрождение кредит;
— Краевая детская библиотека;
— Дом дружбы народов «Родина»;
— Торговый центр;
— ТЮЗ;
— Затон;
— Цирк;
— Правый берег;
— Юбилейная;
— Предмостная площадь;
— Агентство Аэрофлота;
— улица Матросова;
— Студенческая,
— Художественное училище;
— Хлебозавод,
— Юбилейная;
— Октябрьская;
— станция «Енисей»;
— ОАО «Красфарма»;
— улица Свердловская, дом 73;
— Магазин;
— Платинум Арена;
— микрорайон «Тихие зори».
«Тихие зори — Красноярск-Северный»
— микрорайон «Тихие зори»;
— Платинум Арена;
— Магазин;
— улица Свердловская, дом 73;
— ОАО «Красфарма»;
— Станция «Енисей»;
— Октябрьская;
— Юбилейная;
— Хлебозавод;
— Художественное училище;
— Студенческая;
— улица Матросова;
— Предмостная площадь;
— Юбилейная;
— Правый берег;
— Цирк;
— Затон;
— ТЮЗ;
— Торговый центр;
— Дом дружбы народов «Родина»;
— Краевая детская библиотека;
— Возрождение Кредит;
— улица Мичурина;
— Поликлиника;
— остров Татышев;
— Октябрьская;
— улица Авиаторов;
— ТРЦ «Планета»;
— Дом Куприяна;
— 1˗й микрорайон;
— Детская поликлиника;
— улица Урванцева;
— Северный;
— улица Шумяцкого, дом 8;
— станция Красноярск˗Северный.