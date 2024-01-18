Воронежцам рассказали, будут ли учителя забирать телефоны у школьников

Как сообщало РИА «Воронеж», поправки в Федеральный закон «Об образовании» вступили в силу 19 декабря 2023 года. Согласно изменениям, ученикам запрещено использовать мобильные телефоны во время урока, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью школьников и учителей, других экстренных ситуаций. В поправках также закреплено положение о недопустимости применения физического и (или) психического насилия по отношению не только к обучающимся, но и к педагогам и другим работникам образовательной организации. Контроль за осуществлением закона возложен на руководство школы. Запрет касается всех учеников, включая начальное звено.