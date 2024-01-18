Воронежцам рассказали, будут ли учителя забирать телефоны у школьников

Ребенку разрешено приносить телефон в школу и пользоваться им во внеурочное время, а учитель, в свою очередь, не имеет права забрать телефон ученика, ссылаясь на новый закон, если сбор телефонов в определенное место перед уроком не предусмотрен уставом школы. Нововведение о запрете использования мобильных телефонов на уроках прокомментировала заместитель министра образования Воронежской области Оксана Кузнецова.
По словам замминистра, школы исполняют закон о запрете использования мобильных телефонов в разных формах, так как каждое учреждение издает свои нормативные документы, регулирующие внутренний режим работы. Наказание учеников за использование телефона во время уроков также будет определяться на усмотрение руководства школы в соответствии с уставом.
Оксана Кузнецова также отметила, что принятие закона не стало неожиданностью: многие школы Воронежской области уже давно в частном порядке запрещают использовать телефоны во время уроков.
Как сообщало РИА «Воронеж», поправки в Федеральный закон «Об образовании» вступили в силу 19 декабря 2023 года. Согласно изменениям, ученикам запрещено использовать мобильные телефоны во время урока, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью школьников и учителей, других экстренных ситуаций. В поправках также закреплено положение о недопустимости применения физического и (или) психического насилия по отношению не только к обучающимся, но и к педагогам и другим работникам образовательной организации. Контроль за осуществлением закона возложен на руководство школы. Запрет касается всех учеников, включая начальное звено.
В октябре 2023 года сервис superjob опубликовал результаты исследования, согласно которому запрет Министерства просвещения на использование мобильных телефонов на уроках в Воронеже поддержали 80% родителей школьников. При этом отцы высказывались в поддержку инициативы чаще матерей: 83% против 77% соответственно.