Главные новости 18 января

Суд арестовал участников массовых беспорядков в Башкирии

Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда.



Трамп выступил против введения цифрового доллара

Противники цифрового доллара при его внедрении в экономику опасаются появления у правительства возможности отслеживать покупки и блокировать товары.



Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Australian Open

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс.