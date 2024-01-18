Главные новости 18 января

Над Белгородской областью сбили десять ракет
Информации о возможных разрушениях пока нет.
Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство.
Суд арестовал участников массовых беспорядков в Башкирии
Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда.
Трамп выступил против введения цифрового доллара
Противники цифрового доллара при его внедрении в экономику опасаются появления у правительства возможности отслеживать покупки и блокировать товары.
Первая ракетка России Дарья Касаткина вылетела с Australian Open
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Дарья Касаткина проиграла американке Слоан Стивенс.