Короткие пальцы, боль и сложности с обувью: врачи избавили подростка от врожденного заболевания в Приморье

Врачи Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи помогли 13-летней девочке избавиться от врожденного заболевания, которое мешало ей жить и приносило дискомфорт. Укорочение четвертой плюсневой кости стопы делает пальцы ног аномально короткими, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Оперирующий детский врач Сергей Дубовый отметил, что из-за заболевания у девочки возникали сложности с выбором обуви. Если не избавиться от этого недуга, в будущем могут возникнуть проблемы с походкой, а тело начнут мучить сильные боли.
Поэтому после обследования подростку сделали операцию. Специалисты взяли костный трансплантат из малоберцовой кости, ткань рассекли, чтобы увеличить длину. В сформированное окно и установили трансплантат, благодаря чему проблема с плюсневой костью решилась.
Около двух месяцев пациентке придется носить гипсовую повязку, после этого нога начнет восстанавливаться. Уже через три месяца после реабилитации девочка вновь сможет заниматься любимым хобби — танцами, не переживая о ноге.