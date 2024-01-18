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Нелегальных мигрантов будут искать автоинспекторы среди таксистов Хабаровска

В краевом центре проводится рейд «Такси».
Источник: AmurMedia

Цель рейда является выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. То есть, другими словами, сотрудники автоинспекции будут выявлять таксистов, которые нелегально работают в России, в том числе и сфере перевозок, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Госавтоинспекции Хабаровска.

Также целью профилактических мероприятий является пресечения деятельности нелегальных перевозчиков.

Напомним, что не так давно в Хабаровске военные следователи совместно с сотрудниками полиции провели мероприятия по поиску мигрантов, получивших российское гражданство и уклоняющихся от воинского учета.

Уклонистов искали по торговым точкам, заведениям общепита. Всего было выявлено порядка десяти иностранцев, официально проживающих и работающих в Хабаровске и не стоящих на военном учете. Полицейские проверили у мигрантов документы, также им были вручены повестки в военные комиссариаты для постановки на воинский учет.

ГИБДД