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Пять дорог открыли после сильного снегопада в Самарской области 18 января

В Самарской области расчистили от снега еще пять участков региональных трасс.
Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 54% 764 мм рт. ст.
Пять дорог открыли после сильного снегопада в Самарской области 18 января
Источник: ГКП "АСАДО"

В четверг, 18 января 2024 года, в Самарской области открыли для проезда пять дорог регионального значения. Движение там возобновили после ликвидации последствий затяжного снегопада, который шел в губернии три дня. Об этом сообщает ГКП «АСАДО».

Так, для проезда теперь открыты следующие дороги: Челно-Вершины — Шентала — Кондурча, Исаклы — Шентала — Кр. Кондурча, Белый Ключ — Спасское, «Урал» — Нива и Долматовка — Комсомольский. В настоящее время идет расчистка трассы Отрадный — Первомайский.

Напомним, из-за снегопада в Самарской области пришлось ограничить движение по 37 участкам региональных дорог. За минувшую ночь удалось расчистить от снега 15 трасс. Там возобновили движение.