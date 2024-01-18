В Новосибирске нашли маму с сыном, которые приехали из Австрии

Напомним, что по данным ГУ ФССП по Новосибирской области, появилась ориентировка на пропавшего Эмилиана Максима Леванкова 2017 года рождения, прибывшего из Австрии вместе с мамой.
По предварительным данным, мама с мальчиком может находиться в Калининском районе, так как там живёт тётя женщины.
18 января в группе «ГУ ФССП по Новосибирской области» во «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором сообщили, что семью нашли.
«В ходе разыскных мероприятий установлено местонахождение женщины и несовершеннолетнего ребенка. Разыскное дело прекращено», — гласит сообщение.