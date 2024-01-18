Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Новосибирске нашли маму с сыном, которые приехали из Австрии

Их разыскивали приставы.
Источник: ГУ ФССП по Новосибирской области

Напомним, что по данным ГУ ФССП по Новосибирской области, появилась ориентировка на пропавшего Эмилиана Максима Леванкова 2017 года рождения, прибывшего из Австрии вместе с мамой.

По предварительным данным, мама с мальчиком может находиться в Калининском районе, так как там живёт тётя женщины.

18 января в группе «ГУ ФССП по Новосибирской области» во «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором сообщили, что семью нашли.

«В ходе разыскных мероприятий установлено местонахождение женщины и несовершеннолетнего ребенка. Разыскное дело прекращено», — гласит сообщение.