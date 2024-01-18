Столичный метрополитен открывает сезон экскурсий

Новые активности стали доступны в рамках проекта «Экскурсии в метро». Теперь пассажиры смогут посетить электродепо «Калужская», «Красная Пресня», «Измайлово», «Лихоборы», «Сокол» и «Митино». Кроме того, они побывают в Краснопресненском трамвайном депо и в трамвайном депо имени И. В. Русакова.
Появились и необычные ночные прогулки, в рамках которых можно прокатиться в метро на ретропоезде.
«Москвичи смогут посетить депо и узнать о том, как обслуживают вагоны метро и трамваев. Это станет хорошим дополнением к экскурсионному проекту Московского метрополитена. Столичный транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Первая экскурсия пройдет 24 января в электродепо «Лихоборы», а ночная прогулка по столичному метрополитену — 26 января.
Экскурсионные туры будут проводиться один-два раза в неделю. Количество мест ограниченно. Записаться можно на сайте.