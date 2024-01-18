Столичный метрополитен открывает сезон экскурсий

Новые активности стали доступны в рамках проекта «Экскурсии в метро». Теперь пассажиры смогут посетить электродепо «Калужская», «Красная Пресня», «Измайлово», «Лихоборы», «Сокол» и «Митино». Кроме того, они побывают в Краснопресненском трамвайном депо и в трамвайном депо имени И. В. Русакова.