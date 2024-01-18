Новые автобусы и стабильность для льготников: Что ждет жителей Ленобласти после транспортной реформы

Власти согласились с тем, что областные тарифы нужно привести к единообразию. Пока в зависимости от районов ценник разнится на 2−5 рублей. Основной массив пассажиров, скорее всего, прочувствует на себе проездную инфляцию — все же дорожают топливо, автобусные запчасти. Но вот льготники перемен не заметят — их социальные билеты останутся в той же стоимости. Власти готовы вложить в обеспечение проезда для льготников на 700 миллионов рублей больше, нежели в прошлом году.