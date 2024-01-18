Новые автобусы и стабильность для льготников: Что ждет жителей Ленобласти после транспортной реформы

В Ленобласти готовятся к масштабной транспортной реформе, ее старт намечен на 1 февраля 2024 года. Петербуржцы услышат в этом анонсе нечто знакомое: неужели у соседей тоже заколесят лазурные автобусы вместо маршруток и появится пересадочный тариф? Ан нет, регион пойдет другим путем.
АКЦИЯ ДЛЯ АГЛОМЕРАЦИИ.
Транспортная реформа в Петербурге прошла в 2022 году. За несколько месяцев из города полностью вывели маршрутки, оставив им на замену новые автобусы. Часть маршрутов убрали, часть переложили по другим улицам, ввели новые. В помощь пассажирам, пересевших на сложносочиненные маршруты, организовали пересадочный тариф со скидками на вторую и третью поездки на наземке в течение часа. Главной целью реформы, которую иначе именовали новой моделью транспортного обслуживания, стало приведение всего общественного транспорта к одному знаменателю безопасности и комфорта.
Ленобласть же поставила себе другие цели. Как заявил на пресс-конференции в ТАСС глава областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк, их реформа затронет только смежные межрегиональные маршруты в ближней агломерации — в радиусе 50 километров от границы с соседом-Петербургом.
— Здесь маршруты охватывают наибольшее количество пассажиров, которые едут на работу в Петербург и возвращаются домой в область, а также гостей, приезжающих в Гатчину, Выборг. Реформа охватит 90 маршрутов из 126 межрегиональных, на них работает регулируемый тариф — объяснил Присяжнюк.
МИНИМУМ ПЕРЕМЕН.
Для этих 90 маршрутов закупят 450 автобусов среднего и большого класса — новички полностью заменят старых предшественников. Все автобусы оснастят видеонаблюдением и датчиками, чтобы комтранс в реальном времени наблюдал за пассажиропотоком и при необходимости пускал в помощь дополнительный транспорт. Еще 70 новых автобусов отдадут коммерческим маршрутам с нерегулируемыми тарифами. На примете у области два завода-производителя, но регион особенно рассчитывает на успешные переговоры с крупнейшим в мире производителем автобусов «Ютонг». Фирменный цвет транспорта пока не выбирали.
Перекладывать привычную сеть маршрутов власти не собираются, но вот вводить новые будут:
— В ближайшее время новые регулируемые маршруты появятся в Новосаратовке. По мере ее заселения будет появляться больше маршрутов. Пока запустим туда автобусы среднего класса, позднее, возможно, поменяем на большой, — отметил Михаил Присяжнюк.
На самом деле, транспортная реформа в Ленобласти началась в пилотном режиме еще летом. Подопытным районом стал Кингисеппский, его снабдили новыми автобусами.
— Жалобы теперь разовые. Мы планируем продолжать реформу для двух городов и 11 поселений. Ввести программу «Умный транспорт», чтобы пассажиры смогли увидеть в телефоне карту маршрутов и расписание автобусов. Ввести бесплатный кольцевой маршрут по Кингисеппу — сейчас мы на стадии расчетов и оценки финансов, советуемся с общественностью, каким он будет, — пообещал замглавы районной администрации Евгений Смирнов.
ДЕНЬГИ — ПЕРЕВОЗЧИКАМ.
В отличие от Петербурга, Ленобласть решила проводить реформу по «нетто-контрактам»: когда выручка с продажи билетов идет в руки перевозчиков. В Петербурге пошли по пути «брутто-контрактов», чтобы выручка поступала в городской бюджет. Областные власти считают, что их тактика заставит перевозчиков самостоятельно побороться за пассажиров, а комитету не придется контролировать собираемость денег с помощью ревизоров. В 2024 году для перевозчиков заготовили 3,2 млрд рублей.
— Оплата транспортной работы будет происходить только после того, как автобус доедет из точки А в точку Б. Если он сошел с линии, то и работу не оплатим. Будем жестко контролировать провоз пассажиров. Контролировать поток помогут те же датчики в автобусах, — разъяснил Михаил Присяжнюк.
А еще Ленобласть не делала акцент на экологичности автобусов. Если в Петербурге не работу заступили сплошь новички на газомоторном топливе, то в соседнем регионе такого требования не ставили. Перевозчики решат сами, какой транспорт брать на маршруты, ориентируясь на наличие, например, газовых заправочных станций в своем районе.
ЧТО ПО ТАРИФАМ?
Власти согласились с тем, что областные тарифы нужно привести к единообразию. Пока в зависимости от районов ценник разнится на 2−5 рублей. Основной массив пассажиров, скорее всего, прочувствует на себе проездную инфляцию — все же дорожают топливо, автобусные запчасти. Но вот льготники перемен не заметят — их социальные билеты останутся в той же стоимости. Власти готовы вложить в обеспечение проезда для льготников на 700 миллионов рублей больше, нежели в прошлом году.