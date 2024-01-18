Мэр Екатеринбурга подтвердил проблемы с водой в его поселке

«Проблема есть. Две скважины обеспечивают поселок. Обе “водоканальные”, одна постарше, вторая помоложе. Я думаю, что это в любом случае рабочие моменты. Где-то фильтры забились, где-то еще что-то», — сказал Орлов. Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента, он сказал, что у себя в доме как рачительный хозяин установил хорошую систему очистки. «[Так что] вода у меня хорошего, обычного качества».
Накануне URA.RU сообщило, что жители Карасьеозерского-1 массово жалуются на качество воды. Один из них поделился, что в последнее время ею буквально невозможно пользоваться. При этом в «Водоканале» агентству рассказали, что еще в начале января прошли лабораторные испытания, которые показали, что вода в поселке — нормативного качества.
В это же время житель Карасьеозерского-2 сообщил URA.RU, что в его поселке воды нет вовсе — якобы уже двое суток. В «Водоканале» тоже предоставляли иные данные: отключение краткосрочное, скоро все восстановят.
Совещание, где будут подняты вопросы по водоснабжению этих и других городских территорий, пройдет на следующей неделе, анонсировал URA.RU Орлов. И заверил, что видит жалобы, которые приходят ему, в частности, через telegram-канал.