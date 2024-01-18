Мэр Екатеринбурга подтвердил проблемы с водой в его поселке

«Проблема есть. Две скважины обеспечивают поселок. Обе “водоканальные”, одна постарше, вторая помоложе. Я думаю, что это в любом случае рабочие моменты. Где-то фильтры забились, где-то еще что-то», — сказал Орлов. Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента, он сказал, что у себя в доме как рачительный хозяин установил хорошую систему очистки. «[Так что] вода у меня хорошего, обычного качества».