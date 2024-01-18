Алиханов поручил найти землю для реабилитации диких животных в Калининградской области

Губернатор Антон Алиханов поручил найти землю для «Биосферы Балтики», которая занимается реабилитацией диких животных. Об этом глава региона заявил во время оперативного совещания в областном правительстве в четверг, 18 января.
По словам Алиханова, организация уже не в первый раз просит землю.
Руководитель говорит: «Нам не нужны деньги, дайте нам землю. У нас есть люди, которые готовы дать средства, но нужна земля для строительства вольера или какого-то помещения для содержания животных». У меня просьба — они просят гектар <…>. Мне почему-то в голову пришла «Мелиорация» в Малом Исаково. У нас там нет прилегающего участка какого-то, который можно им отмежевать? Ну это просто как мысль. Найдите, они просят где-то недалеко от Калининграда.
Он предложил подобрать землю для «Биосферы Балтики» в Гурьевском округе.
Это вполне им будет удобно. Но я прошу уже эту тему закрыть, это уже неприлично слушать. Или помогаем, или говорим: не поможем. Но с учётом того, что у нас есть как минимум какие-то сельхозземли, из которых можно им отдать, потом перевести — давайте займёмся этим.
«Биосфера Балтики» занимается реабилитацией диких животных в Калининградской области. Специалисты лечат зверей и птиц, также консультируют, проводят лекции и мастер-классы. Организация планирует построить центр реабилитации и реинтродукции диких животных на территории региона.