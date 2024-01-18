Алиханов поручил найти землю для реабилитации диких животных в Калининградской области

Руководитель говорит: «Нам не нужны деньги, дайте нам землю. У нас есть люди, которые готовы дать средства, но нужна земля для строительства вольера или какого-то помещения для содержания животных». У меня просьба — они просят гектар <…>. Мне почему-то в голову пришла «Мелиорация» в Малом Исаково. У нас там нет прилегающего участка какого-то, который можно им отмежевать? Ну это просто как мысль. Найдите, они просят где-то недалеко от Калининграда.