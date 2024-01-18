Алиханов распорядился «как можно скорее» выделить квартиру депортированному из Латвии Борису Каткову

Депортированному из Латвии военному пенсионеру Борису Каткову необходимо срочно выделить служебную квартиру. Такое распоряжение озвучил губернатор Антон Алиханов на оперативном совещании в областном правительстве в четверг, 18 января.
Ко мне обратился ректор БФУ. У нас вот Борис Григорьевич Катков представитель БФУ в Риге был выдворен с территории Латвии, ему организовали гостиничный номер в «Рэдиссоне», сейчас он пока живёт временно в другом гостиничном комплексе. Обратился Александр Александрович Фёдоров за предоставлением служебного жилья. <…> Он сотрудник Балтийского федерального университета, у нас уже практика помощи вузу в этой части есть. Как можно быстрее чтоб появилось жильё, в котором он мог сам обустраиваться.
В Риге Борис Катков возглавлял представительство БФУ им. Канта, отправляя российских студентов на учёбу в Калининград. МВД Латвии признало полковника угрозой национальной безопасности и приговорило к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение.
Из Прибалтики Бориса Каткова депортировали внезапно. Военному пенсионеру пришло письмо на работу, в котором было написано: «Лишён статуса постоянного вида на жительства. Внесён в список нежелательных людей в Латвии». «За одни сутки лишиться всех родных!»: Катков рассказал, как его выдворили из Латвии.
Военный пенсионер рассказал о работе в прибалтийской стране.