Алиханов распорядился «как можно скорее» выделить квартиру депортированному из Латвии Борису Каткову

Ко мне обратился ректор БФУ. У нас вот Борис Григорьевич Катков представитель БФУ в Риге был выдворен с территории Латвии, ему организовали гостиничный номер в «Рэдиссоне», сейчас он пока живёт временно в другом гостиничном комплексе. Обратился Александр Александрович Фёдоров за предоставлением служебного жилья. <…> Он сотрудник Балтийского федерального университета, у нас уже практика помощи вузу в этой части есть. Как можно быстрее чтоб появилось жильё, в котором он мог сам обустраиваться.