Названо, кто из звезд российского фигурного катания приедет в Магнитогорск

По данным министерства спорта Челябинской области, участники определялись по результатам этапов Гран-при России. Состязания по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших будут проводиться по четырем дисциплинам — танцы на льду, парное катание, а также мужское и женское одиночное катание.
Так, в списке участников в настоящее время среди танцевальных пар Елизавета Худайбердиева и Егор Базин; Ирина Хавронина и Девид Нарижный, а также трехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин.
В Магнитогорске ждут звезд мужского катания, в числе которых Евгений Семененко, Владислав Дикиджи и Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Александр Самарин. В женском фигурном катании планирует принять участие Камила Валиева, новая чемпионка России Аделия Петросян, а также Софья Муравьева, Алина Горбачёва, Анна Фролова, Ксения Синицына, Вероника Яметова.
Также на льду арены «Металлург» можно будет увидеть Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, Екатерину Чикмарёву и Матвея Янченкова и многих других.
Напомним, что турнир по фигурному катанию в зачет Спартакиады пройдет в Магнитогорске с 16 по 18 февраля.