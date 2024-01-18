Названо, кто из звезд российского фигурного катания приедет в Магнитогорск

По данным министерства спорта Челябинской области, участники определялись по результатам этапов Гран-при России. Состязания по фигурному катанию в рамках Спартакиады сильнейших будут проводиться по четырем дисциплинам — танцы на льду, парное катание, а также мужское и женское одиночное катание.