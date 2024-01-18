Многодетный отец из Сланцевского района погиб в ходе спецоперации

Он погиб 1 января 2024 года. У бойца остались мама, жена и четверо детей, рассказала глава администрации Сланцевского района Марина Чистова.
Церемония прощания с Олегом Михайловым состоится 19 января в 13.30 в храме святого преподобного Серафима Саровского. Он будет похоронен в поселке Сосновка.
Олег Михайлов родился в поселке Пушное Выборгского района, вскоре вместе с семьей переехал в деревню Выскатка Сланцевского района. Окончил местную школу и Сланцевский индустриальный техникум. Работал в компании ООО «Сланцы». На СВО он ушел добровольцем.