Многодетный отец из Сланцевского района погиб в ходе спецоперации

Олег Михайлов родился в поселке Пушное Выборгского района, вскоре вместе с семьей переехал в деревню Выскатка Сланцевского района. Окончил местную школу и Сланцевский индустриальный техникум. Работал в компании ООО «Сланцы». На СВО он ушел добровольцем.